Ещё
Томский губернатор пожаловался на китайских инвесторов в ЦК Компартии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Томский губернатор пожаловался на китайских инвесторов в ЦК Компартии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился в Политбюро коммунистической партии Китая. Предметом обращения стали нарушения китайской компании, работающей в регионе, сообщил «Интерфакс».
«Я подписал целую петицию в политбюро ЦК Компартии Китая на нарушения, которые на наш взгляд допустила одна из китайских компаний на территории Томской области. Петицию уже рассматривают. Надеюсь, их не расстреляют», — заявил губернатор.
Речь идет об инвесторах АО «РусКитИнвест» — объединенной инвестиционной группе развития провинции Хубэй в лице Хубэйской лесопромышленной компании «Фухань» и международной холдинговой корпорации AVIC International. Власти региона уже неоднократно недоумевали от стиля работы китайских партнеров — в частности, до сих пор неясно, когда будет введен в строй лесопромышленный комплекс в Асиновском районе Томской области.
Неоднократно по вине китайской компании откладывался ввод Асиновской ТЭЦ мощностью 48 МВт и завода по производству МДФ-плит, который официально все еще не запущен, но втихую уже работает. К слову, на завод жалуются местные жители: в двух прилегающих к производству деревнях оседает древесная пыль.
Компания «Русский экспорт», основателем которой является Игорь Чайка, начала поставлять российскую косметику в Китай. На рынке Китая компания работает под брендом Dakaitaowa.
360tv.ru: последние новости
Спасатели вытащили тонувшую жительницу Москвы Пять иностранных государств присоединились к антикрымским санкциям Пользователи Сети осудили Водонаеву за критику в адрес полных людей
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО151
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей222
Убийцу подлодок впервые показали на видео68
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы33
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение