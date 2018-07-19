Томский губернатор пожаловался на китайских инвесторов в ЦК Компартии

«Я подписал целую петицию в политбюро ЦК Компартии Китая на нарушения, которые на наш взгляд допустила одна из китайских компаний на территории Томской области. Петицию уже рассматривают. Надеюсь, их не расстреляют», — заявил губернатор.

Речь идет об инвесторах АО «РусКитИнвест» — объединенной инвестиционной группе развития провинции Хубэй в лице Хубэйской лесопромышленной компании «Фухань» и международной холдинговой корпорации AVIC International. Власти региона уже неоднократно недоумевали от стиля работы китайских партнеров — в частности, до сих пор неясно, когда будет введен в строй лесопромышленный комплекс в Асиновском районе Томской области.

Неоднократно по вине китайской компании откладывался ввод Асиновской ТЭЦ мощностью 48 МВт и завода по производству МДФ-плит, который официально все еще не запущен, но втихую уже работает. К слову, на завод жалуются местные жители: в двух прилегающих к производству деревнях оседает древесная пыль.