Томский губернатор ответил на критику Никиты Михалкова

Никита Михалков выступил с критикой властей области в программе «Бесогон». Он отметил, что китайская компания взяла в аренду на 49 лет около 137 тысяч гектаров леса в регионе. Стоимость аренды составила 1,26 млрд рублей. Режиссер утверждает, что эти деньги составляют лишь 0,5% реальной стоимости. По его словам, лес стоит от 200 до 300 млрд рублей.

«Кого-то бес попутал, — сказал Сергей Жвачкин в эфире телеканала Томское время. — Я считал, что мы с Никитой Сергеевичем хорошо знакомы».

По словам губернатора, Михалков мог бы получить достоверную информацию, если бы позвонил ему. В итоге Жвачкин отправил режиссеру письмо.

Глава региона отметил, что, согласно федеральному закону, с 1 января 2018 года региональные ставки по аренде леса не могут превышать федеральные. Он также добавил, что в Томской области можно заготавливать 38 млн кубометров круглого леса, не нарушая экологический баланс. При этом на аукционах было размещено лишь 8 млн кубометров, а рубка ведется только на 5 миллионах.

«Это очень плохо, — отметил Жвачкин. — В 2012 году были страшные лесные пожары, так как если не вырубается лес, то за счет нижней подстилки он будет гореть».

Кроме того губернатор отметил, что для оценки стоимости контракта сумму полученных средств следует делить не на гектары территории, а на кубометры древесины.