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Главная: Томский губернатор ответил Михалкову на обвинения в продаже леса
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Главная: Томский губернатор ответил Михалкову на обвинения в продаже леса 

tomsk.ru 59 минут назад
Губернатор Сергей Жвачкин прокомментировал ситуацию вокруг томского леса, сообщает пресс-служба областной администрации.
Ранее сообщалось, что Никита Михалков в программе «Бесогон» заявил о «китайской угрозе», обвинив Томскую область в продаже леса китайцам «за бесценок».
Сергей Жвачкин рассказал, что написал письмо кинорежиссеру, в котором познакомил его с реальной ситуацией в сфере лесных отношений в регионе. В частности, Сергей Жвачкин проинформировал Никиту Михалкова, что цена на аукционах аренды на участки лесного фонда определяется ставкой, утверждаемой правительством России.
«С 1 января 2018 года по закону мы не имеем права устанавливать первоначальную цену на аукционах выше федеральных ставок, — сказал Сергей Жвачкин. — До этого цены на аренду леса в Томской области были до десяти раз выше, чем в среднем по России. Мы написали свой протест против этого закона. Я уже встречался с новым министром природных ресурсов, который тоже со мной согласен. Но как только мы подняли эту проблему — она к нам возвращается бумерангом. Да не мы эту цену ставим».
Он пояснил, что Томская область получает основные деньги не от аренды леса, а от его переработки. С территории региона в последние годы практически прекратился вывоз круглого леса: в прошлом году «кругляк» составил всего 0,2% от общего объема лесозаготовок.
Сергей Жвачкин подчеркнул, что Томская область — один из нескольких регионов России, откуда так мало вывозится необработанной древесины. В прошлом году томские переработчики леса произвели продукции на десять миллиардов рублей, продолжая создавать новые рабочие места, уплачивая налоги на прибыль, на имущество, на доходы физических лиц и другие.
Губернатор также отметил, что освоением лесов Томской области сегодня занимаются далеко не только компании из КНР: всего в ЛПК региона работают около 600 предприятий. Продукция из томской древесины экспортируется в 19 стран мира, причем ее крупнейший покупатель — не Китай, а Узбекистан.
«Не нарушая природный баланс, мы в Томской области можем заготавливать 38 миллионов кубометров леса в год. Однако через аукционы передали право на заготовку всего восемь миллионов. Но даже из этого объема заготавливаем только пять. И нужно, чтобы в лесопромышленный комплекс приходили новые предприятия. Потому что если не рубить лес, он будет гореть, гибнуть. У нас в прямом смысле зеленое море тайги, которое ждет хорошего рачительного хозяина», — подчеркнул Сергей Жвачкин.
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