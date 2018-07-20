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Российские банки объявили о нехватке иностранной валюты
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Российские банки объявили о нехватке иностранной валюты 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Согласно информации экспертов Райффайзенбанка, Россия впервые с 2012 года столкнулась с дефицитом иностранной валюты.
При дефиците валюты складывается ситуация, когда банки не в состоянии расплатиться со всеми своими клиентами, у которых есть расчетные счета, пишет «Эксперт Online».
Со счетов клиентов за месяц было снято 4,9 млрд долларов. При этом благодаря погашению валютных кредитов банкам вернулась лишь сумма в 1,2 млрд долларов. Разница покрывалась за счет резервов, однако в их объеме к началу июля не хватало 2,8 млрд долларов на покрытие долга банков перед клиентами по расчетным счетам.
По мнению аналитика «Фридом финанс» Анастасии Сосновой, пока ситуация не вызывает больших опасений, так как высокие цены на нефть обеспечит поступление долларов в Россию.
Главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов отмечает, что национальная валюта России не сможет укрепляться в нынешних условиях. Согласно прогнозам ICBF, к концу 2018 года курс вполне может добраться до отметки в 65 рублей за доллар.
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