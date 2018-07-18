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Жители Промзоны в панике из-за едкого запаха с асфальтового завода
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Жители Промзоны в панике из-за едкого запаха с асфальтового завода 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Люди засняли видео мощных выбросов с предприятия. В редакцию портала «Карельские Вести» обратилась жительница Южной промзоны Петрозаводска Людмила Доровская. «Сегодня 18 июля с примерно с 13.30 начался мощный выброс в атмосферу с территории асфальтового завода, расположенного в ЮПЗ г. Петрозаводска, — сообщает женщина. — Жители близлежащих домов стали задыхаться от едкого запаха и пыли. Данный выброс туманом лег вокруг домов.
Взволнованные петрозаводчане обратились в Единую диспетчерскую службу по телефону 051». Но, по словам женщины, их просто переправили в Роспотребнадзор.
Это, по словам женщины, не первый случай, но реакции никакой нет. В прошлом году портал «Карельские Вести» писал о сильном запахе газа в этом микрорайоне. Тогда все объяснялось заменой оборудования на одном из предприятий промзоны и жителей успокоили, что никакого вреда для здоровья он не представляет. Идет ли речь сейчас о похожей причине, пока неизвестно.
По материалам: ptzgovorit.ru
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