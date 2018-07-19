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В департаменте культуры объяснили, почему волонтерам ЧМ-2018 вручили подарки на память с ошибками
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В департаменте культуры объяснили, почему волонтерам ЧМ-2018 вручили подарки на память с ошибками 

nn.ru 40 минут назад
Фото: nn.ru
— Контракт с подрядчиком на поставку сувенирной продукции для поощрения отличившихся городских волонтеров был заключен по результатам открытого конкурса. В техническом задании надписи для нанесения на акриловую статуэтку и ежедневники были указаны верно. Однако часть партии сувенирной продукции была поставлена бракованной и со значительным нарушением сроков поставки. К сожалению, в связи с задержкой поставки распаковать и проверить все экземпляры продукции не представилось возможным, почему и брак сразу не был замечен, — рассказали в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
Сегодня чиновники готовят претензию к поставщику о замене бракованной части товара.
Во время подготовки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде обнаруживались и другие досадные ошибки. Так, в апреле этого года гостей нашего города в аэропорту Стригино встречала надпись на ленточном транспортере «Добро пожаловать в Нижний НовгоДОР». А в навигации в нижегородском метрополитене потерялись буквы «я». Там появились станции «Кировска» и «Заречна».
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