В департаменте культуры объяснили, почему волонтерам ЧМ-2018 вручили подарки на память с ошибками

— Контракт с подрядчиком на поставку сувенирной продукции для поощрения отличившихся городских волонтеров был заключен по результатам открытого конкурса. В техническом задании надписи для нанесения на акриловую статуэтку и ежедневники были указаны верно. Однако часть партии сувенирной продукции была поставлена бракованной и со значительным нарушением сроков поставки. К сожалению, в связи с задержкой поставки распаковать и проверить все экземпляры продукции не представилось возможным, почему и брак сразу не был замечен, — рассказали в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Сегодня чиновники готовят претензию к поставщику о замене бракованной части товара.

Во время подготовки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде обнаруживались и другие досадные ошибки. Так, в апреле этого года гостей нашего города в аэропорту Стригино встречала надпись на ленточном транспортере «Добро пожаловать в Нижний НовгоДОР». А в навигации в нижегородском метрополитене потерялись буквы «я». Там появились станции «Кировска» и «Заречна».