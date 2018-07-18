Для диспансеризации россияне получат оплачиваемый выходной

— Дмитрий Анатольевич, недавно Минздрав опубликовал первые материалы по будущему Нацпроекту в здравоохранении. Как вы их оцениваете?

— Документ состоит из восьми разделов, которые министерство предлагает сделать федеральными проектами. По сути, они охватывают все самые важные сферы охраны здоровья, начиная от развития первичной медико-санитарной помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями до развития детского здравоохранения и обеспечения медорганизаций квалифицированными кадрами.

Как председателю Комитета Госдумы по охране здоровья, мне приятно, что, работая над Нацпроектом, министерство услышало наши предложения, и лепта депутатов в документе тоже есть. Принципиально важно, что в Нацпроекте появился отдельный раздел, посвящённый детскому здравоохранению. В апреле этого года я обращал внимание министра здравоохранения Вероники Скворцовой на то, что такой раздел обязательно нужен. Но тогда уверенности в том, что в документе он появится, ещё не было.

Как мы видим, в ходе работы над проектом к этому всё же пришли. Понятно же, что после строительства перинатальных центров нужно развивать детские стационары, поликлиники, систему специализированной помощи, детскую реабилитацию. 48 процентов детских больниц в России требует капитального ремонта и реконструкции. В 17 субъектах Федерации до сих пор вообще нет областных детских больниц — и это в XXI веке! Посвящённый этой проблеме федеральный проект позволит чётко ставить цели и системно выделять на решение задач финансирование.

— И депутаты, и Минздрав важное значение придают разделу, посвящённому борьбе с онкологическими заболеваниями.

— Конечно. Наша задача — обеспечить раннюю диагностику онкологии. Если опухоли станут выявлять на первой стадии, пациенты будут выздоравливать. В рамках проекта во всех субъектах Федерации планируется создать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, где пациенты смогут своевременно проходить диагностические процедуры при подозрении на онкологию.

48 процентов детских больниц в России требует капитального ремонта и реконструкции. В 17 субъектах Федерации до сих пор вообще нет областных детских больниц — и это в XXI веке!

Кроме того, в структуре центров будут дневные стационары для проведения химиотерапии. Отдельное положение проекта предполагает формирование у врачей различных специальностей, в том числе терапевтов, так называемой онконасторожённости, умения распознавать симптомы онкологии, что позволит вовремя направлять пациентов на дополнительные обследования. По расчётам Минздрава, проект позволит повысить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях до 63 процентов.

— Что, на ваш взгляд, в проекте требует доработки?

— Говорить об этом преждевременно, учитывая, что представленный документ — далеко не окончательная версия, и дорабатывать его Минздрав будет до октября. Важно, что мы уже договорились с министром, что этот Нацпроект мы станем обсуждать в тесной связке с бюджетом здравоохранения, так как без выделения на реализацию его положений финансирования, проект будет пустой декларацией. Очень надеюсь, что мы сможем повлиять на выделение средств на то или иное положение документа.

— Потребует ли реализация Нацпроекта разработки новых законодательных инициатив?

— Если увидим, что требует, готовы оперативно их разработать и принять. К примеру, если говорить о ранней диагностике онкологии, важное значение имеет диспансеризация. В планах Минздрава — довести охват граждан профилактическими осмотрами с 39,7 процента в 2017 году до 90 процентов в 2024 году. Как раз сегодня Госдума приняла в первом чтении разработанный парламентариями законопроект, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам один оплачиваемый нерабочий день для того, чтобы пройти необходимые обследования.