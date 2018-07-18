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Свиноферму в Можайске оштрафовали за нарушения фитосанитарного законодательства
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Свиноферму в Можайске оштрафовали за нарушения фитосанитарного законодательства 

РИАМО 16 минут назад
Фото: РИАМО
Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в сфере карантина растений и ветеринарии в отношении ЗАО «Тропарево», которое осуществляет деятельность по содержанию и разведению свиней в городском округе Можайск, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
В результате проверки выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», ФЗ «О карантине растений», ФЗ «О семеноводстве», приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований».
«Не проводятся систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов; не ведется журнал учета систематических карантинных фитосанитарных обследований; не организована проверка условий хранения зерна», — говорится в сообщении.
Кроме того, территория убойного пункта не была огорожена надлежащим образом (ограждение территории произведено мелкой ячеистой сеткой).
За выявленные нарушения ЗАО «Тропарево» привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму 130 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
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