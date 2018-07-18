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Сельхозпроизводителям Удмуртии могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат на ГСМ
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Сельхозпроизводителям Удмуртии могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат на ГСМ 

ИА «Сусанин» 14 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Сельхозпроизводителям Удмуртии могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат за приобретенное топливо. Об этом во время выставки «День поля — 2018» сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.
Руководитель ведомства отметила, что такая мера удешевит каждый килограмм дизельного топлива, приобретенного селянами Удмуртии, на 5-7 рублей.
«Федерации принято решение о доведении дополнительных средств на компенсацию затрат за приобретённое топливо», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.
Ранее Ольга Абрамова заявляла, что селяне Удмуртии из-за повышения цен на ГСМ потратили на топливо во время посевной на 200 млн рублей больше запланированного.
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