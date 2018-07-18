Сельхозпроизводителям Удмуртии могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат на ГСМ

Ижевск. Удмуртия . Сельхозпроизводителям Удмуртии могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат за приобретенное топливо. Об этом во время выставки «День поля — 2018» сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова

Руководитель ведомства отметила, что такая мера удешевит каждый килограмм дизельного топлива, приобретенного селянами Удмуртии, на 5-7 рублей.

«Федерации принято решение о доведении дополнительных средств на компенсацию затрат за приобретённое топливо», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

Ранее Ольга Абрамова заявляла, что селяне Удмуртии из-за повышения цен на ГСМ потратили на топливо во время посевной на 200 млн рублей больше запланированного.