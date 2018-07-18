Сельхозпроизводителям Удмуртии могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат на ГСМ 

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпроизводителям Удмуртии могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат за приобретенное топливо. Об этом во время выставки «День поля — 2018» сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.
Руководитель ведомства отметила, что такая мера удешевит каждый килограмм дизельного топлива, приобретенного селянами Удмуртии, на 5-7 рублей.
«Федерации принято решение о доведении дополнительных средств на компенсацию затрат за приобретённое топливо», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.
Ранее Ольга Абрамова заявляла, что селяне Удмуртии из-за повышения цен на ГСМ потратили на топливо во время посевной на 200 млн рублей больше запланированного.