Испытания огнеметной системы «Тосочка» завершатся до 2020 года

"Они (работы по созданию «Тосочки») идут планово, и в ближайшие год-два, как мы только закончим все работы и получим паспорт экспортного облика, вы подробно узнаете об этих вооружениях", — сказал Лепин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.