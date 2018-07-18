Испытания огнеметной системы «Тосочка» завершатся до 2020 года 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Испытания тяжелой огнеметной системы «Тосочка» завершатся в ближайшие «год-два», заявил журналистам в среду гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Как заявлял РИА Новости директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов, впервые «Тосочку» представят на закрытом показе форума «Армия-2018».
"Они (работы по созданию «Тосочки») идут планово, и в ближайшие год-два, как мы только закончим все работы и получим паспорт экспортного облика, вы подробно узнаете об этих вооружениях", — сказал Лепин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
У этой системы, в отличие от «Солнцепека», будет колесное шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах, сообщал РИА Новости генконструктор предприятия-разработчика данных машин — научно-производственного объедения «Сплав» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») — Николай Макаровец.