ИННОПРОМ-2019 могут провести в новом конгресс-центре

"Сейчас в Свердловской области активно ведется работа по строительству современного конгресс-центра на 26 тыс. кв. метров. Это позволит не только нарастить выставочную инфраструктуру, но и реализовать совместную с ЮНИДО и ОАЭ инициативу о проведении на площадке ИННОПРОМа второго глобального саммита производственной индустриализации GMIS-2019", — отметил Мантуров.

Основной темой саммита станут природоподобные технологии. Как добавил Мантуров, это будет первая глобальная дискуссия о необходимости восстановления баланса между био— и техносферами. Он пояснил, что на саммите пойдет речь о поиске новых методов лечения сложных заболеваний, расширении применения искусственного интеллекта, экологичных и безопасных решениях в генерации энергии и утилизации отходов.

Мантуров также сообщил, что по числу посетителей ИННОПРОМ-2018 достиг своего максимума: почти 50 тыс. человек посетили выставку за 4 дня. «Позиционную часть выставки заполнили более 600 международных компаний. В сравнении с прошлым годом количество представленных ими образцов автоматизированной роботизированной продукции увеличилось в два раза», — отметил министр.

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