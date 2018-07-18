Транспорт, ЕМИАС и «Наш город»: Москва в числе лидеров по использованию умных технологий

Москва оказалась в списке лидеров по использованию горожанами технологий Smart City. Это показало исследование международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company «Технологии умных городов: что влияет на выбор горожан?».

Гонконг, Сан-Паулу, Сеул, Сингапур и Шанхай. Исследователи впервые проанализировали, насколько часто жители разных городов мира пользуются самыми распространенными умными решениями. Всего было рассмотрено 15 городов разных стран мира, в том числе Дубай Мехико , Москва, Нью-Йорк

Подробнее всего исследователи рассмотрели, как горожане используют девять решений для умного города. Это заказ такси через интернет, электронные государственные услуги, электронная регистратура поликлиник, присутствие города в социальных сетях, система велопроката, инструменты гражданской активности, сдача жилья в аренду, каршеринг и приложения для парковки.

«Благодаря применению технологий и цифровизации офлайн-услуг жители получают возможность более эффективно и продуктивно использовать свои ресурсы и время, становясь умными жителями умного города», — говорит Джонатан Вотцель, старший партнер McKinsey & Company (Шанхай), директор Глобального института McKinsey.

Транспорт и заказ такси

Транспортные решения жители разных городов мира используют особенно активно. Например, медианное (по 15 городам) использование информации о транспорте в режиме реального времени — свыше 60 процентов. По заказам такси через приложения лидирует Сан-Паулу. А Москва и Сингапур — города, жители которых больше всего довольны подобными сервисами.

Медицинские услуги

Цифровыми технологиями для поиска медицинских услуг и врачей в Москве и Париже пользуются свыше 50 процентов горожан, а в других городах — менее 30 процентов. По мнению экспертов, Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы (ЕМИАС) является одним из лидеров по частоте использования и количеству посещений сайта.

Гражданские инициативы

Москва лидирует в использовании инструментов, которые вовлекают гражданское общество в разные инициативы. На платформе для голосования «Активный гражданин» зарегистрированы 2,1 миллиона пользователей, а на платформе «Наш город», где можно сообщить о проблеме, — 1,2 миллиона. Для сравнения: в Сеуле приложение для голосований установили около 110 тысяч человек, а для сообщений — менее 500 тысяч.

Развивающиеся страны лидируют

Шанхай, Москва, Сингапур, Дубай, Гонконг, Сан-Паулу, Сеул, Мехико, Нью-Йорк — лидеры внедрения цифровых технологий. В них коэффициент использования умных решений превышает 30 процентов. Многие из этих городов находятся в развивающихся странах. Исследователи считают, что у таких государств больше потенциала для внедрения смарт-технологий в жизнь горожан.

Также к важным факторам относятся возраст и плотность населения, климат, обеспеченность общественным и личным транспортом, а также размер среднего дохода.

Очень важный фактор — отношение администрации городов к цифровым технологиям. В идеале должно получаться сочетание активных граждан и активной администрации.

Технологии умных городов: что влияет на выбор горожан (отчет)?