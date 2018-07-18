Захарова: соглашение Греции и Македонии далеко от интересов безопасности на Балканах 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Соглашение между Афинами и Скопье о переименовании Македонии не соответствует интересам укрепления безопасности на Балканах. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"РФ всегда выступала за достижение Скопье и Афинами взаимоприемлемой договоренности по госнаименованию без давления извне и навязывания искусственных сроков, которая реально отражала бы волю народов обоих государств. Этого не произошло, — подчеркнула дипломат. — Соглашение привело к глубокому расколу общества и в Греции, и в Македонии. Очевидно, что оно далеко от интересов укрепления мира и безопасности на Балканах и служит исключительно инструментом ускоренного втягивания Республики Македония в НАТО".