Греческое обострение. Россия готовит ответ?

Сергей Лавров не поедет в Грецию . Кроме отмены визита главы МИД , запланированного на сентябрь, российское внешнеполитическое ведомство собирается также выслать греческих дипломатов.

Ранее Греция выслала двух российских дипломатов и еще двоим запретила въезд в страну. В частности, их обвинили в том, что они незаконно пытались помешать переименованию Македонии в Северную Македонию. Вопрос названия был причиной раздора между этой страной и Грецией на протяжении последних 25 лет.

После распада Югославии и появления независимого государства Македония Греции не нравилось ее название: она стала опасаться территориальных претензий на греческую область Македония. Наконец, 12 июня этого года главы правительств двух стран пришли к согласию переименовать Македонию. После этого парламент Македонии ратифицировал договор с Грецией по этому поводу.

Россия всегда насторожено относилась к этой инициативе, так как переименование Македонии было условием вступления этой страны в НАТО . В апреле посол России в Македонии заявил, что в этом случае страна превратится в «легитимную цель» для России, что многие расценили как угрозу. 11 июля стало известно, что Греция решила выслать двух российских дипломатов, которых обвинили в незаконных действиях, влияющих на национальную безопасность. При этом греческие власти всячески подчеркивали, что речь идет о разовой акции и что Греция хочет сохранять хорошие отношения с Москвой и не терять дружбу между двумя государствами.

Однако официальный спикер российского МИД Мария Захарова сделала по этому поводу заявление, которое Афины сочли оскорбительным и высказали свое возмущение, назвав его «характерным примером неуважения к третьей стране, а также отсутствия понимания современного мира, в котором государства независимо от их размера имеют самостоятельность и могут проводить независимую, многогранную и демократическую внешнюю политику».

Этот дипломатический конфликт фактически уже не имеет никакого отношения к потенциальному вступлению Македонии в НАТО, считает главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов

Александр Баунов главный редактор Carnegie.ru «Они же формально не связывают эту историю с Македонией и отмену поездки Лаврова. Они связывают отмену поездки Лаврова с высылкой их дипломатов. В видении российской дипломатии Греция прогнулась под внешние силы, предала свои хорошие отношения с Россией по требованию внешних сил — имеются в виду американцы, наверное, не смогла устоять перед экономическим весом Соединенных Штатов , может быть, какими-то угрозами и выслала российских дипломатов. С точки зрения российского МИД картинка выглядит таким образом. Это некоторое действительно обострение. Вы выбрали более сильных, вы посчитали нас тем партнером, которым вы можете пожертвовать ради своих связей с формальным гегемоном НАТО. Если вы считаете, что нами так легко пожертвовать, то вот вам указание на то, что нет, мы не та страна, которой легко пожертвовать, мы тоже готовы обострить отношения».