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Полицейские и общественники провели в Ленинском районе Московской области акцию «Светофор — друг на дороге!»
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Полицейские и общественники провели в Ленинском районе Московской области акцию «Светофор — друг на дороге!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 22 минуты назад
Cотрудники Госавтоинспекции ОГИБДД УМВД России по Ленинскому району и представители Общественного совета УМВД провели акцию «Светофор — друг на дороге!» для детей детского сада № 25 «Колокольчик».
Полицейские разъяснили ребятам об обязательном соблюдении мер безопасности пешеходами при переходе проезжей части. На транспортной площадке, разбившись на участников дорожного движения-пешеходов и водителей, а также совместно с ростовыми фигурами Чебурашки и Крокодила Гены, дети приняли участие в игре «Маленький пешеход».
В игровой форме детям объясняли правила дорожного движения, демонстрировали дорожные знаки, средства защиты при управлении велотранспортом, а также предметы со световозвращающими элементами. Подчиняясь требованиям дорожных знаков, сигналам светофора, ребята осуществили прогулку по сказочному городу. Разметка, дорожные знаки, светофоры, транспортные средства, площадки ПДД способствовали закреплению знаний правил дорожного движения. Совместно с родителями дети участвовали в конкурсе «Пристегнись малыш», целью которого было популяризация использования детских кресел в автомобиле при перевозке маленьких пассажиров.
На память о встрече сотрудники Госавтоинспекции вручили каждому ребенку светоотражатель.
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