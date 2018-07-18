Реконструкцию проведут в здании гравиметрического пункта в Протопоповском пер.

Здание гравиметрического пункта, расположенное в центре Москвы , будет реконструировано. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

«Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции здания исходного пункта государственной гравиметрической сети Российской Федерации в Центре геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что гравиметрическая сеть представляет собой систему закрепленных на местности пунктов, в которых приборами повышенной точности были многократно измерены ускорение силы тяжести и определены плановые координаты в системе 1942 г. и высота в Балтийской системе. Данные пункты обеспечивают исходную основу для различных видов гравиметрической съемки.

«Исходный гравиметрический пункт в Москве расположен в Протопоповском пер. Проект реконструкции одноэтажного здания площадью 253,2 кв. м предусматривает создание необходимых условий для работы пункта. Так, будет обеспечена возможность для установки здесь оборудования и — за счет перепланировки внутренних помещений — организации работы персонала. Также будет заменена деревянная стропильная система здания и скатная кровля — на плоскую кровлю, выполненную из сборных железобетонных плит, уложенных по монолитному поясу», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что проектом предусмотрены также другие ремонтные и отделочные работы. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.