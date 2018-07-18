Областное правительство выделит почти 15 млн рублей на капремонт дома-интерната в Ковернинском районе

В Ковернинском районе собираются капитально отремонтировать здание дома-интерната для престарелых и инвалидов. На эти цели региональное правительство намерено выделить 14,8 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на проведение капремонта и технического переоснащения ГБУ «Ковернинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в селе Белбаж Ковернинского района объявлен 18 июля. Заказчиком робот является само учреждение, а источников финансирования — областной бюджет.

Итоги электронного аукциона подведут 6 августа.

По условиям контракта, подрядчик должен будет до конца ноября заменить двери и окна, отремонтировать внутренние помещения и фасад здания, заменить проводку и водопроводные трубы, а также организовать уличное освещение и провести благоустройство прилежащей территории.

Напомним, содержание новой Нижне-Волжской набережной обойдется бюджету города в 1,3 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, на освещение парка «Дубки» выделено почти 6,5 млн рублей.

Фото: dominternatkov.ru