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Областное правительство выделит почти 15 млн рублей на капремонт дома-интерната в Ковернинском районе
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Областное правительство выделит почти 15 млн рублей на капремонт дома-интерната в Ковернинском районе 

В городе N 18 минут назад
Фото: В городе N
В Ковернинском районе собираются капитально отремонтировать здание дома-интерната для престарелых и инвалидов. На эти цели региональное правительство намерено выделить 14,8 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Электронный аукцион на проведение капремонта и технического переоснащения ГБУ «Ковернинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в селе Белбаж Ковернинского района объявлен 18 июля. Заказчиком робот является само учреждение, а источников финансирования — областной бюджет.
Итоги электронного аукциона подведут 6 августа.
По условиям контракта, подрядчик должен будет до конца ноября заменить двери и окна, отремонтировать внутренние помещения и фасад здания, заменить проводку и водопроводные трубы, а также организовать уличное освещение и провести благоустройство прилежащей территории.
Напомним, содержание новой Нижне-Волжской набережной обойдется бюджету города в 1,3 миллиона рублей.
Как сообщалось ранее, на освещение парка «Дубки» выделено почти 6,5 млн рублей.
Фото: dominternatkov.ru
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