По данным отчета IREX MSI, журналисты Европы и Азии сталкиваются с угрозой насилия

ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 18 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Ухудшение ситуации с безопасностью журналистов и рост финансового давления, угрожающего этике и независимости СМИ — это те преграды, с которыми представители масс-медиа часто сталкиваются в вопросе самодостаточного развития. Существование данной проблемы подтверждает и составленный IREX Индекс устойчивости СМИ-2018 (Media Sustainability Index (MSI)) в странах Европы и Евразии.

Группа экспертов MSI, в состав которой входят представители всех стран региона — от Балкан до Центральной Азии, — постоянно отмечают рост насилия по отношению к журналистам. В Украине были зафиксированы 29 физических нападений — то же число, что и в 2016-м, — и 15 кибератак, случаев умышленного повреждения имущества, политического давления и судебных процессов против масс-медиа. Хорватские эксперты заявляют об удвоении числа физических нападений на журналистов в 2017 году по сравнению с 2016-м; боснийские специалисты говорят о частых угрозах причинения смерти представителям СМИ; а болгарские специалисты, участвовавшие в составлении MSI, отмечают, что вербальные нападки на журналистов со стороны членов правительства и других высокопоставленных чиновников, непрерывно учащаются.

Индекс MSI оценивает состояние масс-медиа по пяти критериям, включая юридическую свободу слова, качество журналистики, плюрализм новостных источников, практику управления СМИ и эффективность поддерживающих организаций. Эксперты в области средств массовой информации из всех стран обсуждают и выносят оценку независимости медиа на основании этих индикаторов.

В этом году IREX запустила динамичную информационную платформу — Media Sustainability Explorer, — дающую пользователям возможность анализировать статистические данные за весь 17-летний период существования индекса MSI в странах Европы и Евразии, а также сравнивать динамическое развитие основных тенденций с учетом времени, целей MSI, регионов и отдельных стран.

Средства массовой информации по всему региону вынуждены бороться за возможность функционировать во времена экономической рецессии и на рынках, где доход от рекламы переживает период перехода от традиционных к онлайн-СМИ, в условиях растущей уязвимости перед лицом политических интересов и финансовых практик, угрожающих независимости масс-медиа и вынуждающих их жертвовать этикой и профессионализмом. Эксперты отмечают, что журналисты все чаще используют социальные сети — не проверяя достоверность фактов, — для подробного изложения историй и получения доступа к источникам информаций, что может привести к распространению фейковых сообщений и другим нарушениям профессиональных и этических стандартов. По словам казахских специалистов, результатом использования новых технологий и средств масс-медиа становится превращение традиционного журналиста в некий формат блогерских трансляций, а стандарты журналистики снижаются до уровня, когда многие авторы просто копируют пресс-релизы официальных органов власти.