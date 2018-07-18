Автор Braid и The Witness показал свою новую игру

Джонатан Блоу, известный по Braid и The Witness, на прошедшей конференции Gamelab в Испании рассказал о работе над своей новой игрой. Пока что её условное название Sokoban, и она основана на классической японской головоломке. Смысл её — в передвижении ящиков по территории с препятствиями на нужные позиции.

Услышать рассказ Блоу и увидеть фрагменты его будущей игры можно на опубликованном организаторами конференции видео. На показанном фрагменте надо передвигать кристалл на обозначенное место. Но когда он начинает двигаться, путь ему преграждают блоки. Как положено, при попадании в тупик кристалл можно телепортировать на исходную позицию. В этом своими умениями помогают некие персонажи. Ещё ряд представленных уровней пока не оформлен графически.

В прошлом году геймдизайнер утверждал, что прохождение его новой игры займёт около 25 часов. Теперь же он сообщил, что игрового процесса стало намного больше. Над проектом, работают два программиста, включая самого Блоу, и пять художников. Но пока что работа застопорилась, поскольку Блоу разрабатывает новый язык программирования специально для своей игры.

Пока что официального анонса Sokoban не было. И геймдизайнер пока что даже примерно не берётся сказать, когда будет готов представить свой проект публике.