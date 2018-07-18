СМИ: международная группа геологов определила новые периоды в истории существования Земли

ЛОНДОН, 18 июля. / ТАСС /. Группа специалистов Международной комиссии по стратиграфии (ICS) выделила новые периоды в геологической истории существования нашей планеты. Как передает вещательная корпорация Би-би-си, они получили названия Мегхалаий (Meghalayan), Нортгриппий (Northgrippian) и Гренландий (Greenlandian).

Комиссия по стратиграфии — международная научная организация, занимающаяся геологическими и геохронологическими вопросами в глобальном масштабе. Она является одним из органов основанного в 1961 году Международного союза геологических наук, который включает национальные и региональные организации геологов из 121 страны.

Вся история существования Земли делится на временные отрезки. Каждый такой промежуток соответствует значимым событиям: разделение континентов, резкие изменения климата и даже появление определенных видов животных и растений. В настоящее время человечество живет в так называемую эпоху Голоцена (9610 до н.э. — наст.вр.), которая отражает все изменения, произошедшие за последние 11,7 тыс. лет. Однако, согласно Международной комиссии по стратиграфии, сам Голоцен может быть подразделен на три самостоятельных периода, каждый из которых фиксирует определенные климатические явления.

Стадия позднего Голоцена, получившая название Мегхалаий, началась еще 4,2 тыс. лет назад и продлилась вплоть до 50-х годов прошлого столетия. По мнению специалистов, начало этого периода было отмечено страшной засухой, вызванной движением вод Мирового океана, а также атмосферной циркуляцией воздуха. Ее разрушительные последствия испытывали на себе древние цивилизации Египта Греции , Месопотамии и Китая

Среднюю фазу, начавшуюся за 8,3 тыс. лет до Мегхалаий, геологи назвали Нортгриппий. Ее характеризовало резкое понижение температуры земной поверхности, обусловленное таянием ледников и последующим увеличением объемов пресной воды, в свою очередь нарушивших океанические течения. Самая ранняя стадия Голоцена, ознаменовавшая окончание Ледникового периода, будет называться Гренландий, передает Би-би-си.

Как указывают эксперты, для того, чтобы занять определенное место в геохронологической шкале, этап должен отражать глобальные по масштабу события. Кроме того, необходимо, чтобы имелись четкие фрагменты породы или осадков земной коры, принадлежащих именно к тому временному промежутку. В случае с периодом Мегхалаий такими свидетельствами служат слои сталагмитов, обнаруженные в пещерах штата Мегхалая на северо-востоке Индии.

Решение о выделении новых периодов в геологической истории Земли вызвало жаркую полемику среди исследователей. Ряд специалистов выражают сомнения относительно масштабности климатических событий, выбранных в качестве маркеров для определения хронологических границ этапов. Другие спорят об их названии, настаивая на включении человеческого фактора. Однако, как сообщает ICS, Международная геохронологическая шкала, отражающая основные этапы истории Земли, вскоре будет скорректирована. Это изменение станет самым важным за последние 10 тыс. лет.