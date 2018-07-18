Telegram: врио губернатора Ивановской области поддержал изменение пенсионной системы

Как сообщает один из телеграм-каналов, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский направил в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов свой отзыв по проекту реформы, который среди прочих будет рассмотрен парламентариями ко второму чтению, намеченному на осень.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Станислав Воскресенский заявил, что проект изменения пенсионной системы напрямую не относится к повестке регионов, однако обсуждать его надо.

«Наша с вами работа — это создание комфортных рабочих мест независимо от возраста. Моя повестка в чем? Надо заниматься дорогами, больницами, ЖКХ. А какие они там решения примут? Ну примут — будем делать все, чтобы люди не в обиде оказались», — говорил он.

RTVI со ссылкой на источники сообщал, что парламент Ивановской области концептуально поддержал проект грядущей пенсионной системы, однако в направленном в Госдуму отзыве говорится о необходимости рассмотреть возможности для смягчения ранее заявленных правительством условий.

Фото: ivanovoobl.ru