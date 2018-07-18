Ещё
Telegram: врио губернатора Ивановской области поддержал изменение пенсионной системы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Telegram: врио губернатора Ивановской области поддержал изменение пенсионной системы 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает один из телеграм-каналов, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский направил в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов свой отзыв по проекту реформы, который среди прочих будет рассмотрен парламентариями ко второму чтению, намеченному на осень.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее Станислав Воскресенский заявил, что проект изменения пенсионной системы напрямую не относится к повестке регионов, однако обсуждать его надо.
«Наша с вами работа — это создание комфортных рабочих мест независимо от возраста. Моя повестка в чем? Надо заниматься дорогами, больницами, ЖКХ. А какие они там решения примут? Ну примут — будем делать все, чтобы люди не в обиде оказались», — говорил он.
RTVI со ссылкой на источники сообщал, что парламент Ивановской области концептуально поддержал проект грядущей пенсионной системы, однако в направленном в Госдуму отзыве говорится о необходимости рассмотреть возможности для смягчения ранее заявленных правительством условий.
Фото: ivanovoobl.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Счетная палата назвала недостатки пенсионной реформы В центре Екатеринбурга два трамвая смялись в «гармошку» Холдинг Кабаевой выкупит долю Абрамовича в Первом канале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»130
Россиянам дадут еще один выходной47
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры42
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии369
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение