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В Калининградской области стартовала уборочная
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В Калининградской области стартовала уборочная 

Вести Калининград 26 минут назад
Фото: Вести Калининград
Сельхозпредприятия региона намолотили первые тонны рапса. В Янтарном крае эта культура занимает более половины посевов озимых, почти 30 тысяч гектаров.
Жаркое лето 2018 позволило начать уборочную страду на две недели раньше обычного, но небо капризничает, проливной дождь остановил комбайны в поле.
Из кабины комбайна просто не выйти, по стеклам стекают потоки воды. Аграрии ждали дождей с конца мая, жаловались на засуху, осадков на востоке области не было почти 50 дней. Во время уборочной ливни не нужны.
Денис Сенькин, комбайнёр:
— До второй половины дня ещё мы убирали. Льёт как из ведра, такого ещё не было чуда.
Алексей Мелькович, агроном:
— Сегодня, я думаю, точно не просохнет, сильный дождь, если завтра не будет, будем косить, убирать урожай.
На сегодняшний день урожайность озимого рапса 27-30 центнеров с гектара. Это неплохой показатель, если учесть с какими трудностями столкнулись земледельцы осенью прошлого года, особая ситуация сложилась из-за переувлажнения почв, оптимальные сроки сева были упущены.
Елена Ивакина, начальник управления администрации МО Нестеровский район:
— Была бы возможность, мы бы свои поля зонтиком накрыли. Параллельно с уборкой сельхозпредприятия ведут работы по заготовке кормов для животных и так же они готовят поля под сев озимых культур под урожай 19 года, вспахано более 5 тысяч гектаров.
В полях на востоке области сейчас работает более двух сотен единиц современной сельхозтехники это важный показатель готовности фермеров к уборочной. Всё что нужно — несколько погожих недель.
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