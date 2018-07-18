Нижегородцы чаще всего судятся из-за компьютеров

По данным, которые были получены в ходе этого крупного исследования, 12% исков потребителей в Нижегородской области удовлетворяются полностью, 67% исков — удовлетворяется частично, а 21% исков суд полностью отклоняет.

В число пяти самых популярных сфер по наибольшему количеству судебных дел по вопросам защиты прав потребителей в нашем регионе вошли:

стройматериалы и строительные услуги — 22% всех рассматриваемых в судах исков потребителей;

телеком — 19%;

автопроизводители — 18%;

ритейлеры техники — 8%;

банки и кредитные организации — 7.5%

Если от жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области исходят потребительские иски о некачественной технике, то чаще всего они касаются компьютеров и ноутбуков — 38%. Также часто судятся из-за портативной техники — 21% и техники для дома — 13,5%.

Всего специалисты этого юридического онлайн-сервиса проанализировали 200 тысяч судебных решений, внесенных за последние 5 лет, которые размещены в открытом доступе на сайтах судебных департаментов. Они выяснили с кем в сфере техники чаще всего судятся жители России , когда подают иски по вопросам защиты прав потребителей.