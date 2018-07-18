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Нижегородцы чаще всего судятся из-за компьютеров
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Нижегородцы чаще всего судятся из-за компьютеров 

nn.ru 24 минуты назад
Фото: nn.ru
По данным, которые были получены в ходе этого крупного исследования, 12% исков потребителей в Нижегородской области удовлетворяются полностью, 67% исков — удовлетворяется частично, а 21% исков суд полностью отклоняет.
В число пяти самых популярных сфер по наибольшему количеству судебных дел по вопросам защиты прав потребителей в нашем регионе вошли:
стройматериалы и строительные услуги — 22% всех рассматриваемых в судах исков потребителей;
телеком — 19%;
автопроизводители — 18%;
ритейлеры техники — 8%;
банки и кредитные организации — 7.5%
Если от жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области исходят потребительские иски о некачественной технике, то чаще всего они касаются компьютеров и ноутбуков — 38%. Также часто судятся из-за портативной техники — 21% и техники для дома — 13,5%.
Всего специалисты этого юридического онлайн-сервиса проанализировали 200 тысяч судебных решений, внесенных за последние 5 лет, которые размещены в открытом доступе на сайтах судебных департаментов. Они выяснили с кем в сфере техники чаще всего судятся жители России, когда подают иски по вопросам защиты прав потребителей.
Лидером стал «Связной» — на эту компанию приходится 8% от всех исков к ритейлерам. Второе место заняла «Евросеть», на третьем «М. Видео»: против них подаётся почти в два раза меньше исков. На четвёртом месте разместилось «Эльдорадо», на пятом «DNS». Последнее место, шестое, в этом исследовании занял «Media Markt». Помимо крупных ритейлеров россияне судятся с небольшими онлайн-магазинами и региональными точками продаж, но на каждую компанию приходится менее 1% от всех исков в этой сфере.
nn.ru: последние новости
Осторожно, фальсификат. Названы производители некачественной молочной продукции «Океан в центре России-матушки». Проект океанариума на Бору назвали гигантоманией Мебельный гипермаркет крупной российской сети откроется в Нижнем Новгороде
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