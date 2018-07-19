Пять стран присоединились к санкциям против Крыма 

Пять стран поддержали решение Европейского совета о продлении санкций в отношении Крыма. К странам ЕС присоединились Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина. Из этих стран лишь две — Албания и Черногория — являются кандидатами на членство в Евросоюз. Грузия и Украина неоднократно заявляли о своем намерении присоединиться к ЕС, однако до сих пор не получили официального статуса кандидатов на членство в союзе.
Эти пять стран в автоматическом режиме поддерживают все санкционные решения ЕС по России, отмечает ТАСС.
Санкции подразумевают ограничения на импорт продукции из Крыма и Севастополя и на работу с предприятиями полуострова. Запрещаются также инвестиции в экономику региона и оказание туристических услуг.