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Пять стран присоединились к санкциям против Крыма
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Пять стран присоединились к санкциям против Крыма 

BFM.RU 19 минут назад
Пять стран поддержали решение Европейского совета о продлении санкций в отношении Крыма. К странам ЕС присоединились Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина. Из этих стран лишь две — Албания и Черногория — являются кандидатами на членство в Евросоюз. Грузия и Украина неоднократно заявляли о своем намерении присоединиться к ЕС, однако до сих пор не получили официального статуса кандидатов на членство в союзе.
Эти пять стран в автоматическом режиме поддерживают все санкционные решения ЕС по России, отмечает ТАСС.
Санкции подразумевают ограничения на импорт продукции из Крыма и Севастополя и на работу с предприятиями полуострова. Запрещаются также инвестиции в экономику региона и оказание туристических услуг.
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