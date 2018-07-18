В Прикамье в колонию пытались пронести телефон размером с зажигалку

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, миниатюрное мобильное устройство предназначалось для заключённого колонии № 4. Запрещённый в исправительном учреждении предмет спрятали внутри тюбика бальзамической мази.

Ещё один случай обнаружения запрещённого предмета произошёл в следственном изоляторе № 5. Одной из осуждённой пытались передать мобильный телефон, спрятанный в подошве кроссовка. В отношении мужчины, принёсшего посылку, составили протокол об административном правонарушении.

Как рассказали в ГУФСИН, подобные случаи — не редкость.

«Родственники и друзья пытаются отправить на территорию режимных учреждений запрещённые предметы, утаённые в кондитерских изделиях, бытовой химии, продуктах питания и даже обуви. Сотрудники уголовно-исполнительной системы тщательно проверяют содержание каждой посылки, пресекая попытки проноса», — объяснили в пресс-службе.