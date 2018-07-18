«Веселые старты» устроят на Весенней улице

Подвижные игры для детей и взрослых проведут в рамках еженедельной спартакиады «Лето в городе» на Весенней улице. Мероприятие пройдет в четверг, 19 июля.

— В рамках еженедельной спартакиады «Лето в городе» будут проведены весёлые старты с использованием спортивного инвентаря (мячей, клюшек, обручей). Также дети и взрослые смогут сыграть в футбол, бадминтон, волейбол и в другие подвижные игры, — сообщили в районной управе. — Организатором мероприятия выступает спортивный клуб «Парус».

Начало в 11.00 по адресу улица Весенняя, дом 14. Вход свободный, приглашаются все желающие. Возрастные ограничения отсутствуют. (ео)