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В колледже на 5-й Кожуховской рассказали о способности человека распознавать эмоции
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В колледже на 5-й Кожуховской рассказали о способности человека распознавать эмоции 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Тренинг «Эмоциональный интеллект» провели сотрудники отделения «Архитектура и дизайн» Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Участники тренинга узнали, что эмоциональный интеллект — это способность человека распознавать эмоции, понимать мотивацию и желания — свои и других людей. Кроме того, мы рассказали о способностях управлять своими эмоциями и эмоциями других людей для решения различных задач, — отметил сотрудник администрации.
Напомним, что колледж № 26 находится на 5-й Кожуховской улице, дом 26, строение 1. (мю)
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