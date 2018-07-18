В колледже на 5-й Кожуховской рассказали о способности человека распознавать эмоции

Тренинг «Эмоциональный интеллект» провели сотрудники отделения «Архитектура и дизайн» Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Участники тренинга узнали, что эмоциональный интеллект — это способность человека распознавать эмоции, понимать мотивацию и желания — свои и других людей. Кроме того, мы рассказали о способностях управлять своими эмоциями и эмоциями других людей для решения различных задач, — отметил сотрудник администрации.

Напомним, что колледж № 26 находится на 5-й Кожуховской улице, дом 26, строение 1. (мю)