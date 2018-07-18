К делу Рыбки подключился высокопоставленный дипломат

Представитель белорусского МИД на официальной странице ведомства в Facebook, отвечая на вопрос в рамках «консульского дня», отметил, что посольство Белоруссии во Вьетнаме отслеживает ситуацию со всеми гражданами республики, задержанными в Таиланде.

Очередное судебное слушание по этому делу должно состоятся в ближайшие дни, отмечается в сообщении ведомства.

В то же время представитель МИД отметил, что разглашать информацию, затрагивающую частную жизнь и состояние здоровья, «да еще на стадии судебных разбирательств», неуместно.

Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова , известных как Рыбка и Лесли, задержали в Таиланде в феврале. Организаторов секс-тренинга обвиняли в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности в Таиланде, а также в производстве и распространении непристойных видео.

Власти Таиланда заявляли, что хотят наказать Кириллова и Вашукевич за то, что они своей деятельностью «нанесли ущерб репутации» страны.

Всего на расследование уголовного дела в Таиланде отводится 84 дня. Если подозреваемые признают себя виновными или прокуратура подготовит обвинительное заключение раньше этого срока, решение суда могут вынести раньше. Если в прокуратуре посчитают доказательства недостаточными, дело вернут на доследование или прекратят.

Ранее «Ридус» писал, что обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

В апреле суд таиландского города Паттайя вынес оправдательный приговор скандально известному секс-тренеру Алексу Лесли, Насте Рыбке и еще шестерым гражданам РФ и Белоруссии. Их оправдали по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности, но им предстоит еще один процесс по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.

По некоторым данным, суд над ними начнется в четверг, 19 июля.