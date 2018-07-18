Как пить воду в путешествиях

Мы узнали у эксперта бренда минеральной воды Vittel Софьи Брянцевой, как правильно пить воду во время путешествий.

Когда планируете поездку

Определились с направлением? Начинайте гуглить, как обстоят дела в этой стране с водой. В некоторых странах воду можно пить из-под крана или даже из некоторых фонтанчиков на улице, но не думайте, что такая ситуация будет везде. Зайдите на сайт Центра по контролю и профилактике заболеваний США . Там есть перечни необходимых для путешественников прививок и сведения о безопасности воды и продуктов питания в регионе. Хороший способ — спросить у своих хостов на Airbnb и Couchsurfing или у местных жителей.

Когда ждете посадки в самолет

В самолете очень сухой воздух и может появиться першение в горле, сухость в носу и глазах. Чтобы этого избежать, перед полетом покупайте воду в зале ожидания или Duty Free. Лучше брать не сладкие газированные напитки, а обычную питьевую минеральную воду. Например, содержащую магний и кальций Vittel. Питьевая вода утоляет жажду и не содержит лишних калорий и сахара. Не успели купить? Даже на лоукостерах, где платить приходится в том числе за чай, можно попросить бесплатный стакан воды у стюардессы. Чтобы избежать обезвоживания кожи, захватите в полет термальную воду или увлажняющую маску для лица. Откажитесь во время полета от алкоголя: он, наоборот, способствуют выведению жидкости из организма.

Когда уже на месте

Когда зарегистрируетесь в отеле, узнайте, как обстоят дела с водой и можно ли пить воду из-под крана. Если в стране, куда вы едете, есть проблемы с водопроводной водой, покупайте бутилированную воду. Только не забывайте проверять, чтобы крышка была герметично закрыта. В ресторане можно попросить официанта открыть воду при вас.

Избегайте напитков со льдом — скорее всего, лед делали из воды из-под крана. Также стоит воздержаться от салатов из свежих овощей и фруктов: кто знает, в какой воде их мыли? Зато можно не бояться пить горячий чай или кофе — длительное воздействие высоких температур убивает болезнетворные бактерии.

Когда хотите перестраховаться

Если у вас есть сомнения даже по поводу бутилированной воды, всегда можно перестраховаться и прокипятить ее. Это самый простой и эффективный способ очистки. Чтобы избавиться от практически всех вредных веществ, достаточно кипятить воду 1–3 минуты. Очистить воду в поездке помогут и переносные фильтры, фильтры-бутылки или специальные таблетки для химической очистки.

Бон вояж!