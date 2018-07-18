Путин утратил влияние на Балканах

Соглашение, заключенное в прошлом месяце между греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом и его македонским коллегой Зораном Заевым, разрешает давний спор по поводу названия Македонии, который не давал стране присоединиться к НАТО и Европейскому союзу. В качестве компромисса страна изменит свое официальное название на «Северная Македония», а ее граждане и их язык будут называться как прежде.

Северный регион Греции сохранит название «Македония».

Россия активно поддерживала протесты против этого соглашения в обеих странах. Греция на прошлой неделе объявила, что вышлет двух российских дипломатов и накажет двух других за попытки подкупить чиновников.

Русских обвиняют в том, что они пытались повлиять на процесс заключения соглашения с Македонией, всколыхнув религиозные и националистические течения в северной Греции, где живет небольшая, но влиятельная группа русскоязычного населения.

Один видный член этого сообщества, миллиардер Иван Саввиди , известный также как Саввидис, (Ivan Savvidi, Savvidis), согласно обвинениям, заплатил как минимум 300 тысяч евро тем гражданам Македонии, кто выступил против соглашения, в том числе националистам — фанатам македонского футбольного клуба «Вардар» (Vardar). «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности», всемирная сеть журналистов и новостных организаций, видел документацию по этим платежам и подтвердил их связь с определенными получателями. Сейчас в Македонии ведется полицейское расследование.

Россия поддерживает дружественные ей партии и отколовшиеся группы по всей Европе, но большая часть этой деятельности (кроме нескольких случаев на особенно высоком уровне, как, например, займ, который Россия выдала политической партии во главе с французской националисткой Марин Ле Пен (Marine Le Pen)) остаются за пределами радаров. Высылки дипломатов и расследования против миллиардеров вроде Саввиди также редки. В Греции и Македонии, однако, атмосфера накалена, и ставки в этом соглашении, на которое дважды накладывал вето македонский президент Гёрге Иванов (Gjorge Ivanov) и которое в сентябре станет темой референдума, высоки. В связи с этим попытки вмешаться и меры по противодействию этим попыткам становятся все более открытыми.

Роль упомянутого миллиардера демонстрирует, как на сторону российского правительства может быть привлечен казалось бы негосударственный игрок.

В России Саввиди, этнический грек, был депутатом парламента от прокремлевской партии «Единая Россия» , но в 2011 году его не переизбрали. В следующем году он купил футбольный клуб ПАОК в Салониках и переехал в Грецию. В начале 2018 года он продал свой табачный бизнес в России, компанию «Донской табак», за 1,6 миллиардов долларов. Как и некоторые другие богатые русские, он, похоже, стремится дистанцироваться от изначального источника своего богатства, хотя и не избавился от всех привычек, которые приобрел, пока развивал свой бизнес в суровом городе Ростове. В марте во время матча ПАОК он выбежал на футбольное поле с рукой на кобуре пистолета, угрожая судье.

Отчеты «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» свидетельствуют, что Саввиди все еще прочно связан с Россией и ее политическими целями. Разрешение забрать активы из России, неважно, каким образом, не так просто получить в системе Владимира Путина , где правительство держит богатые компании в заложниках, используя их для ведения своей политики.

Россия полностью отрицает свое вмешательство в дела Македонии, хотя и заявляет, что вступление в НАТО — не в интересах этой балканской страны. Вызывает недоумение, что Кремль продолжает вести эту уже проигранную им борьбу за влияние. «Связи с Россией — более слабые, случайные и мимолетные, чем полагают многие наблюдатели», — написал Бесир Сека (Besir Ceka) в своей последней статье о смене Македонией ориентации на прозападную.

У России нет никакого реального способа воспрепятствовать потенциальному вступлению в ЕС бывших стран Югославии, в том числе и будущей Северной Македонии. И среди них лишь Сербия едва ли присоединится к НАТО. Но Россия тратит деньги, рискует оказаться в центре скандала и подрывает отношения с относительно дружественными европейскими странами вроде Греции, активизируя периферийные группы без всякой надежды на победу в этом вопросе.

Эксперт по региону Димитар Бечев (Dimitar Bechev) дал возможное объяснение этому в своей книге 2017 года «Конкурирующая держава: Россия в Юго-восточной Европе» («Rival Power: Russia In Southeast Europe»). «У России, — написал он, — на самом деле нет никакой конкретной стратегии на Балканах, она просто пользуется благоприятной конъюнктурой, стараясь вывести своих западных противников из равновесия и сохранить свое влияние если не на правительства, то хотя бы на некоторые части населения».