Приемные отделения больницы № 64 модернизируют 

Теперь в лечебном учреждении пациентам будет находиться гораздо комфортнее.
Ремонтные работы по перепланировке должны быть завершены к концу лета, сообщает портал «Твоя газета».
«В начале июля Мэр Москвы Сергей Собянин затронул вопрос комфортной среды в приемных отделениях столичных больниц», — отметила главврач больницы №64 Ольга Шарапова.
Главврач клинической больницы им. Виноградова лично контролирует работы и перепланировку помещений под новый стандарт работы отделений.
После модернизации в приемном отделении появится специальная комната для сопровождающих пациентов родственников.