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Приемные отделения больницы № 64 модернизируют
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Приемные отделения больницы № 64 модернизируют 

Каховка 32 минуты назад
Фото: Каховка
Теперь в лечебном учреждении пациентам будет находиться гораздо комфортнее.
Ремонтные работы по перепланировке должны быть завершены к концу лета, сообщает портал «Твоя газета».
«В начале июля Мэр Москвы Сергей Собянин затронул вопрос комфортной среды в приемных отделениях столичных больниц», — отметила главврач больницы №64 Ольга Шарапова.
Главврач клинической больницы им. Виноградова лично контролирует работы и перепланировку помещений под новый стандарт работы отделений.
После модернизации в приемном отделении появится специальная комната для сопровождающих пациентов родственников.
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