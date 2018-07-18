Приемные отделения больницы № 64 модернизируют

Теперь в лечебном учреждении пациентам будет находиться гораздо комфортнее.

Ремонтные работы по перепланировке должны быть завершены к концу лета, сообщает портал «Твоя газета».

Главврач клинической больницы им. Виноградова лично контролирует работы и перепланировку помещений под новый стандарт работы отделений.

После модернизации в приемном отделении появится специальная комната для сопровождающих пациентов родственников.