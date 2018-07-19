Около 28 тысяч объявлений призывают погасить долги за ЖКУ в Печатниках

Почти 28 тысяч объявлений, призывающих жителей погасить долги за жилищно-коммунальные услуги, было размещено на информационных досках, расположенных на территории района Печатники, с начала текущего года.

— Вывешены объявления о необходимости погашения задолженности на информационные доски 231 многоквартирного дома в количестве 27 822 штук, — сообщил руководитель ГБУ «Жилищник района Печатники» Виктор Лапшев

Кроме того, было составлено 36 870 уведомлений о необходимости погашения задолженности. Эти уведомления были разложены по почтовым ящикам должников. По итогам разнесенных уведомлений подтверждена оплата задолженности на сумму более девяти миллионов рублей.