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Около 28 тысяч объявлений призывают погасить долги за ЖКУ в Печатниках
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Около 28 тысяч объявлений призывают погасить долги за ЖКУ в Печатниках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 45 минут назад
Фото: Новые печатники
Почти 28 тысяч объявлений, призывающих жителей погасить долги за жилищно-коммунальные услуги, было размещено на информационных досках, расположенных на территории района Печатники, с начала текущего года.
— Вывешены объявления о необходимости погашения задолженности на информационные доски 231 многоквартирного дома в количестве 27 822 штук, — сообщил руководитель ГБУ «Жилищник района Печатники» Виктор Лапшев.
Кроме того, было составлено 36 870 уведомлений о необходимости погашения задолженности. Эти уведомления были разложены по почтовым ящикам должников. По итогам разнесенных уведомлений подтверждена оплата задолженности на сумму более девяти миллионов рублей.
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