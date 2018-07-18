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В Гусеве разыскивают мужчину, пропавшего осенью 2016 года
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В Гусеве разыскивают мужчину, пропавшего осенью 2016 года 

Клопс.Ru 28 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининградской области полиция разыскивает 44-летнего Владимира Яфаркина, который исчез в сентябре 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Мужчина 24 сентября вышел из своего дома в пос. Маяковское, и с тех пор его местонахождение неизвестно. На вид мужчине 40–45 лет, рост — 185 см, телосложение худощавое, короткие тёмно-русые волосы и голубые глаза.
Тех, кто владеет какой-либо информацией, просят звонить в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-32-81, 02 или 102.
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