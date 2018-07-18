Взлом почты Селены Гомес оценили в 9 лет тюрьмы

Американку, обвиненную в проникновении в личные аккаунты певицы и присвоении ее цифровой собственности, могут посадить за решетку почти на 10 лет в случае, если ее вина будет доказана.

21-летняя жительница Нью-Джерси незаконно получила доступ к аккаунтам Селены в «iCloud» и “Yahoo” . Известно, что молодая хакерша не встретила на своем пути никаких технических сложностей. Женщина, имя которой не разглашается, просто сбросила пароли Селены и ответила на вопросы службы безопасности, получив необходимую информацию онлайн. Так, можно признать, что взлом звездной почты — роковая ошибка со стороны самой Гомес, предусмотревшей элементарные ответы для доступа к аккаунтам.

Жительница Нью-Джерси проникла в почту Селены в период с июня 2015 по февраль 2016, после чего поделилась своей находкой с друзьями и выложила полученную. информацию в интернете. В настоящее время аферистку обвиняют в 5 случаях кражи личных данных, в 5 эпизодах получения незаконного доступа к личной информации и ее использовании в мошеннических целях, 1 случае присвоения компьютерных данных без разрешения владельца. В общей сложности девушке грозит тюремный срок — 9 лет и 8 месяцев.