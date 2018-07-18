Предполагаемого сына Магомаева вынудили пройти еще один ДНК-тест

В августе прошлого года у легендарного артиста обнаружилась внебрачная дочь. Ирина Короткова рассказала, что после непродолжительного романа родила от артиста Веронику. Правда, ДНК-тест родства не подтвердил. Недавно появился еще один предполагаемый ребенок Магомаева. Некий Андрей Катковы проявился на одной из телепередач со своей мамой Еленой. Женщина заверила, что была личным фотографом артиста и у них завязались отношения во время поездки в Баку . Однако экспертиза показала, что он не родственник Муслима Магометовича. Однако было отмечено, что нужен еще один тест, чтобы полностью исключить их родство.

Сегодня Елена Каткова пришла на передачу «На самом деле», чтобы доказать правдивость своих слов. По словам женщины, она часто была в гостях у артиста, так как была его фотографом. Детектор лжи подтвердил, что она была с ним знакома и плотно общалась. Елена Заверила, что провела со звездой лишь одну ночь. «У него были тяжелые времена. Его жене Тамаре тогда только сделали операцию. Мы с подругой решили его поддержать и пришли к нему домой. Тогда после дня рождения артиста произошла та единственная ночь», — рассказала женщина. Ее слова частично подтвердил детектор лжи, но брат Магомаева Юрий заверил, что не верит ей и считает самозванкой. Сестра артиста Татьяна Зайцева тоже была возмущена тем, что ее родственнику приписывают еще один роман.

Юрий Магомаев пошел дальше и нанял детектива, чтобы найти настоящего отца Андрея Каткова . В студию пришла Наталья Каткова. «Я вдова Владимира Каткова , который записан в метриках Андрея в графе „отец“», — пояснила женщина в возрасте. По ее словам, Елена одно время была любовницей ее мужа Владимира. Ей удалось увести мужчину из семьи, но новый брак продлился недолго — через несколько лет мужчина вернулся к первой жене. Сын Владимира Каткова Кирилл согласился сделать генетическое исследование. «По результату ДНК-экспертизы между Кириллом Катковым и Андреем Катковым… Вероятность того, что вы являетесь братьями, — 99,9%», — произнес ведущий Дмитрий Шепелев . Однако Елена Каткова снова усомнилась в результатах теста. В итоге детектор лжи показал, что Елена никогда не была личным фотографом Муслима и не состояла в романтических отношениях с ним.

Елена Каткова заверила, что у нее был роман с Магомаевым в Баку / фото: кадр из передачи

Наталья Каткова разоблачила поклонницу Магомаева / фото: кадр из передачи