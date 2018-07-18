Песенный конкурс устроили в «Дубках»

В парке «Дубки» прошел вечер-конкурс «А где мне взять такую песню». На него были приглашены участники проекта «Московское долголетие». Об этом рассказали в администрации местного центра соцобслуживания, специалисты которого выступили в качестве организаторов.

— В процессе мероприятия наши сотрудники консультировали горожан по вопросам участия в проекте, раздавали брошюры, а также развлекали гуляющих в парке конкурсом «Угадай мелодию» под аккомпанемент баяна. Каждый желающий мог поучаствовать в конкурсе и получить призы, — поделился один из организаторов.

В настоящее время в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» пенсионеры могут заниматься по 14 различным направлениям. (мю)