На Волгоградском проспекте починили светофор 

Коммунальщики наладили работу светофора на одном из участков Волгоградского проспекта в районе Текстильщики. Ранее на портале «Наш город» проблему описал местный житель.
Проблема с неработающей кнопкой для использования функции перехода пешехода на противоположную сторону была оперативно устранена. На портале размещен официальный ответ заявителю за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Произведен ремонт кнопки вызова зеленого сигнала для пешеходов; устранен обрыв сигнального кабеля», — говорится в ответе.
Напомним, что оставить сове сообщение на портале «Наш город» может любой житель Москвы после несложно процедуры регистрации.
(ск)