На Волгоградском проспекте починили светофор

Коммунальщики наладили работу светофора на одном из участков Волгоградского проспекта в районе Текстильщики. Ранее на портале «Наш город» проблему описал местный житель.

Максима Ликсутова. Проблема с неработающей кнопкой для использования функции перехода пешехода на противоположную сторону была оперативно устранена. На портале размещен официальный ответ заявителю за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Произведен ремонт кнопки вызова зеленого сигнала для пешеходов; устранен обрыв сигнального кабеля», — говорится в ответе.

Напомним, что оставить сове сообщение на портале «Наш город» может любой житель Москвы после несложно процедуры регистрации.

(ск)