Активные горожане помогут определить новые направления подготовки в детском технопарке на Волгоградском проспекте

Посетителям портала «Активный гражданин» предложили определить, какие дополнительные направления подготовки необходимо открыть в детских технопарках. В числе обсуждаемых площадок — технополис «Москва» на Волгоградском проспекте.

— Среди вариантов ответа: «Электроэнергетика», «Фармацевтика», «Пищевое производство», «Архитектура и дизайн», «Авиация», «Химия», «Медицина», — отметили в пресс-службе «АГ».

Напомним, что технополис «Москва» расположен по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 13. (ск)