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Активные горожане помогут определить новые направления подготовки в детском технопарке на Волгоградском проспекте
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Активные горожане помогут определить новые направления подготовки в детском технопарке на Волгоградском проспекте 

Управа района Текстильщики 37 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Посетителям портала «Активный гражданин» предложили определить, какие дополнительные направления подготовки необходимо открыть в детских технопарках. В числе обсуждаемых площадок — технополис «Москва» на Волгоградском проспекте.
— Среди вариантов ответа: «Электроэнергетика», «Фармацевтика», «Пищевое производство», «Архитектура и дизайн», «Авиация», «Химия», «Медицина», — отметили в пресс-службе «АГ».
Напомним, что технополис «Москва» расположен по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 13. (ск)
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