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«Как похожа на маму»: Орбакайте перепутали с Пугачевой
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«Как похожа на маму»: Орбакайте перепутали с Пугачевой 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
«С возрастам стала так похожа на Пугачеву», — отметили поклонники. По их мнению, Кристина Орбакайте обладает таким же сильным характером, как и ее мама.
47-летняя Кристина Орбакайте родила троих детей: старший сын Никита от музыканта Владимира Преснякова, младший Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и дочка Клавдия от предпринимателя Михаила Земцова. В 65 лет стать мамой во второй раз решилась и Алла Пугачева. Они с Максимом Галкиным воспитывают 4-летних близнецов Гарри и Лизу.
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В детству Кристина часто ездила с мамой на гастроли, именно тогда она и определилась с профессией. Еще в юности она снималась в кино и выступала на сцене. Признание публики и головокружительную карьеру Кристина Орбакайте построила сама, без помощи Аллы Пугачевой, которая следила за успехами дочери, но не хотела помогать ей своим влиянием.
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«Точь-точь Алла Пугачева», «Дочка так похожа на маму в молодости», «Очень похожи, как сестры!», «С Аллой одно лицо», «Вот, что значит дочка, схожие черты лица», «С возрастом Кристина похорошела», «Мама троих детей, выглядит ровесницей старшего сына», — отметили поклонники.
За внешностью следит и Алла Пугачева. Благодаря диете и правильному распорядку дня, певица не ложится спать позже, Примадонна отечественного шоу-бизнеса смогла сбросить лишние килограммы. Певица выглядит гораздо моложе своих лет рядом. Она отказалась от вредных привычек и стала больше времени проводить дома с семьей.
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