«Как похожа на маму»: Орбакайте перепутали с Пугачевой

«С возрастам стала так похожа на Пугачеву », — отметили поклонники. По их мнению, Кристина Орбакайте обладает таким же сильным характером, как и ее мама.

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В детству Кристина часто ездила с мамой на гастроли, именно тогда она и определилась с профессией. Еще в юности она снималась в кино и выступала на сцене. Признание публики и головокружительную карьеру Кристина Орбакайте построила сама, без помощи Аллы Пугачевой, которая следила за успехами дочери, но не хотела помогать ей своим влиянием.

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«Точь-точь Алла Пугачева», «Дочка так похожа на маму в молодости», «Очень похожи, как сестры!», «С Аллой одно лицо», «Вот, что значит дочка, схожие черты лица», «С возрастом Кристина похорошела», «Мама троих детей, выглядит ровесницей старшего сына», — отметили поклонники.

За внешностью следит и Алла Пугачева. Благодаря диете и правильному распорядку дня, певица не ложится спать позже, Примадонна отечественного шоу-бизнеса смогла сбросить лишние килограммы. Певица выглядит гораздо моложе своих лет рядом. Она отказалась от вредных привычек и стала больше времени проводить дома с семьей.