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Власти: более 20 детских садов строят и проектируют на Ямале
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Власти: более 20 детских садов строят и проектируют на Ямале 

РИА Недвижимость 34 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Двадцать четыре детских сада более чем на 4 тысячи мест строятся и проектируются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает правительство округа.
"Сегодня на территории округа строят и проектируют 24 детских сада на 4 163 места. В том числе 12 садиков возводятся в рамках адресной инвестиционной программы ЯНАО, четыре — за счет средств частных инвесторов, восемь — за счет средств местного бюджета", — говорится в сообщении.
Отмечается, что строящийся в городе Губкинский детский сад станет самым крупным в городе и сможет принять 330 воспитанников. Подрядчик планирует получить разрешение на его ввод до конца 2018 года. Сейчас на стройплощадке ведутся работы по внутренней отделке здания, устройству наружных и внутренних сетей, по благоустройству прилегающих территорий. Инженерные сети смонтированы уже более чем на 70%, внутренние отделочные работы выполнены на 65%. Общая готовность детского сада, по оценкам государственного заказчика, составляет 65%.
На стенах внутри здания планируется художественная роспись, работы по ней начнутся уже через неделю. Для этого в Губкинский приедут художники из Санкт-Петербурга. Все используемые материалы безопасны для малышей, уточняют власти.
Площадь двухэтажного строения превышает 16 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать 20 групп, включая ясельные, адаптационные и подготовительные. Здесь предусмотрены традиционные для дошкольных учреждений Ямала бассейн, спортивный, актовый и компьютерно-игровой залы, а также отдельный медицинский блок, дополняется в сообщении.
На обширной территории расположатся спортивные и игровые площадки, архитектурные формы, газоны и цветочные клумбы. Объект строится в рамках адресной инвестиционной программы ЯНАО. Заказчиком выступает окружная дирекция капитального строительства и инвестиций, отмечает правительство.
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