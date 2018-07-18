Власти: более 20 детских садов строят и проектируют на Ямале

"Сегодня на территории округа строят и проектируют 24 детских сада на 4 163 места. В том числе 12 садиков возводятся в рамках адресной инвестиционной программы ЯНАО, четыре — за счет средств частных инвесторов, восемь — за счет средств местного бюджета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что строящийся в городе Губкинский детский сад станет самым крупным в городе и сможет принять 330 воспитанников. Подрядчик планирует получить разрешение на его ввод до конца 2018 года. Сейчас на стройплощадке ведутся работы по внутренней отделке здания, устройству наружных и внутренних сетей, по благоустройству прилегающих территорий. Инженерные сети смонтированы уже более чем на 70%, внутренние отделочные работы выполнены на 65%. Общая готовность детского сада, по оценкам государственного заказчика, составляет 65%.

На стенах внутри здания планируется художественная роспись, работы по ней начнутся уже через неделю. Для этого в Губкинский приедут художники из Санкт-Петербурга . Все используемые материалы безопасны для малышей, уточняют власти.

Площадь двухэтажного строения превышает 16 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать 20 групп, включая ясельные, адаптационные и подготовительные. Здесь предусмотрены традиционные для дошкольных учреждений Ямала бассейн, спортивный, актовый и компьютерно-игровой залы, а также отдельный медицинский блок, дополняется в сообщении.

На обширной территории расположатся спортивные и игровые площадки, архитектурные формы, газоны и цветочные клумбы. Объект строится в рамках адресной инвестиционной программы ЯНАО. Заказчиком выступает окружная дирекция капитального строительства и инвестиций, отмечает правительство.