4 способа обновить старый интерьер, не покупая новую мебель

Если тебе кажется, что в твоей квартире пора что-то менять, то тебе не кажется. Тем, у кого нет грандиозных планов на отпуск, можно заняться интерьером. Вместе с мастерами ателье мягкой мебели «Кулагин & Партнеры» я подобрала для тебя советы, как обновить декор и вдохнуть в старую мебель новую жизнь, не прибегая при этом к серьезным покупкам.

1. Выбери новый дизайн старой мебели

Если ты сильно привыкла к своему рабочему креслу и не желаешь с ним расставаться, а стулья твоей гостиной являются фамильной ценностью и хранят дорогие воспоминания, не спеши с ними расставаться только из-за того, что они потеряли свою привлекательность. Перетяжка мягкой мебели поможет преобразить изделие до состояния нового и полностью восстановит его функциональные возможности. Данный вид реставрации предполагает замену верхнего покрытия и ремонт составных элементов корпусной мебели. Ты можешь самостоятельно подобрать цвет и фактуру ткани, тип наполнителя. Если тебе нужна помощь в выборе ткани и цвета, ты можешь проконсультироваться со специалистом. Если у тебя подготовлен материал для перетяжки, отборочный этап отходит на задний план, в случае необходимости подбора ткани специалист с каталогом образцов приедет к тебе домой. Твою мебель аккуратно разберут, бережно погрузят, в обновленном виде привезут обратно и установят на положенное место. Узнать подробнее об услуге

2. Замени обивку любимого дивана

Еще один простой способ поменять что-то в интерьере — сменить обивку мягкой мебели. Такое решение не требует серьезных вложений, как замена дивана или ремонт комнаты. Выполняя работу, специалисты занимаются заменой только верхнего покрытия. Суть услуги — сменить дизайн, тканевую обивку на моющуюся, устранить внешние дефекты мебели, например, следы от пролитых жидкостей или когтей домашних животных. Мастер предложит тебе выбрать материал, желаемый по цвету и фактуре, подберет износоустойчивый и надежный материал, который будет выглядеть привлекательно даже при активном использовании мебели. Узнать подробнее об услуге

3. Декорируй пространство

Вместо того чтобы тратить деньги на бессмысленные статуэтки, которые захламляют пространство, декорируй комнату масштабно, а не детально. Не нужно рамок и картин, попробуй каретную стяжку — дизайнерское решение, при помощи которого на стенах помещения можно создавать объемные поверхности с разными узорами и рисунками. Дизайн создается с применением специальных пуговиц либо гвоздей. При отделке больших помещений лучше применять пуговицы — они органичнее вписываются в окружающий интерьер. Известны разные приемы декорирования мягкой мебели, но каретная стяжка или капитоне — наиболее востребованная и распространенная. Причина этому — изысканный и привлекательный внешний вид изделия, оформленного в этой технике. Каретная стяжка также используется для украшения спинки диванов, кресел и стульев, изголовья кровати и стеновых панелей. Узнать подробнее об услуге

4. Откажись от обоев

Добавить уюта в спальне, обезопасить детскую комнату или сделать акцент на конкретном предмете интерьера можно с помощью стеновых панелей. Это практичный и экономичный элемент дизайна, который разнообразит обстановку и поможет спрятать неровности стен. Благодаря классическим рельефным рисункам можно создать интерьеры самых различных стилей: классический, барокко, хайтек или арт-деко. Стеновые панели обладают следующими характеристиками: звукоизоляция, поглощение шумов и безопасность. Специалист приедет к тебе домой и поможет выбрать оптимальную форму, размеры, фактурное и цветовое решение, а также вид обивки из каталога тканей, если у тебя нет заранее заготовленного материала. В таком неординарном оформлении интерьер станет ярким, привлекательным и стильным. Узнать подробнее об услуге