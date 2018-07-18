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Въехавший в толпу людей воронежец свою вину в убийстве не признает
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Въехавший в толпу людей воронежец свою вину в убийстве не признает 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
17-летнему воронежцу, въехавшему в толпу людей около кафе в Советском районе, предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Напомним, трагедия произошла ночью 8 июля на улице Пеше-Стрелецкой. Подросток вместе с приятелями сидел в кафе, когда между ними и другими постояльцами завязалась драка. Когда дерущиеся вышли на улицу, подросток сел в машину родственника и на скорости въехал в толпу мужчин. В результате, три человека попали в больницу, один из которых погиб.
На днях стало известно о том, что в больнице умер еще один мужчина. Третий пострадавший продолжает оставаться в медучреждении.
Сейчас подросток находится под стражей. Как рассказали следователи, свою вину в трагедии он не признает.
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