Въехавший в толпу людей воронежец свою вину в убийстве не признает

17-летнему воронежцу, въехавшему в толпу людей около кафе в Советском районе, предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Напомним, трагедия произошла ночью 8 июля на улице Пеше-Стрелецкой. Подросток вместе с приятелями сидел в кафе, когда между ними и другими постояльцами завязалась драка. Когда дерущиеся вышли на улицу, подросток сел в машину родственника и на скорости въехал в толпу мужчин. В результате, три человека попали в больницу, один из которых погиб.

На днях стало известно о том, что в больнице умер еще один мужчина. Третий пострадавший продолжает оставаться в медучреждении.

Сейчас подросток находится под стражей. Как рассказали следователи, свою вину в трагедии он не признает.