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Медведев призвал ввести в РФ единую систему учета товаров
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Медведев призвал ввести в РФ единую систему учета товаров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Рабочая поездка премьер-министра в Карелию началась с осмотра крупного деревообрабатывающего комбината «Калевала» — это базовое предприятие по деревянному домостроению в России. Продукция комбината реализуется более чем в двадцати странах ближнего и дальнего зарубежья.
На совещании об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины глава правительства назвал меру, которая позволит соблюдать баланс между разумным использованием древесины и сохранением и возобновлением леса.
По приведенной им оценке, ущерб от незаконной рубки леса в РФ ежегодно исчисляется миллиардами.
В связи с этим создаваемая сейчас система прослеживаемости движения товаров должна учитывать и древесину. В принципе же она «должна будет в конечном счете покрыть движение всех товаров — не только особо важных, ценных, подакцизных, а вообще всех», подчеркнул Медведев.
Глава кабмина также призвал министерства природных ресурсов и промышленности «состыковать подходы так, чтобы мы создавали единую систему, в конечном счете те же самые электронные метки».
И это должен быть именно всеобъемлющий механизм мониторинга.
"Нам не нужно создаваться отдельную систему учета для леса, а отдельную систему для чего-то другого. Это все, в конечном счете, должно быть в одном месте", — пояснил глава правительства, добавив, что данная задача может быть осуществлена уже в нынешнем году.
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