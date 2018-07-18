«Черная курица» станет темой занятия в экологической школе Мельника Кузьмы

В четверг, 19 июля, познавательная программа вновь соберет любителей природы в «Зеленой школе Мельника кузьмы» на территории комплекса «Кузьминки-Люблино».

— Мельник Кузьма и его помощники научат детей работам на огороде, проведут занятия по развитию творческих навыков, познавательные игры, научные опыты и эксперименты, экскурсии по вольерному комплексу и даже уроки физкультуры. Тема дня: «Черная курица», — рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Занятие начнется в 11.00 по адресу: улица Кузьминская, дом 10. Возрастная категория участников — 5-12 лет. Телефон для справок: 8 (495) 377-35-93. (ск)