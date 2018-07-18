ОНФ: личность педагога в дошкольном образовании считают ключевой 60% родителей

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Более 60% родителей полагают, что личность педагога и его отношение к детям важнее других факторов, влияющих на дошкольный образовательный процесс. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Любовь Духанина на пресс-конференции, посвященной первому Всероссийскому форуму работников дошкольного образования «Ориентиры детства», которая прошла в среду в ТАСС.

"По данным опроса Общероссийского народного фронта, более 60% родителей считают, что личность педагога и то, что он дает детям, важнее того, что мы обычно исследуем: транспортная доступность, материально-техническая база", — сказала она.

"Дошкольный возраст — это основной период становления личности ребенка", — отметила Духанина и добавила, что в этот период ключевой фигурой является воспитатель детского сада. Она подчеркнула, что для эффективной работы педагогов важно не только выстраивать методическую базу, но и «максимально создавать для них условия для их труда».

С этим согласилась проректор МПГУ Людмила Дудова, которая заметила, что дошкольные воспитатели — «самая низкооплачиваемая категория среди работников сферы образования», в то время как «на этапе дошкольного образования мы получаем 78% всего, что потом мы будем добирать до 100%».

Современный подход

Говоря о различии подходов в воспитании детей дошкольного возраста в прошлые годы и сейчас, Дудова отметила необходимость учитывать роль информационных технологий в жизни молодого поколения, назвав его «поколением большого пальца» из-за раннего освоения ими телефонов и других электронных устройств.

Ректор Международной педагогической академии дошкольного образования Николай Веракса также считает важным видеть в ребенке «носителя нашего будущего» и уметь создать пространство для детской реализации. «Если возможности ребенка безграничны, то мы должны по-другому готовить педагогов», — сказал он агентству.

Инновации форума

Форум-интенсив «Ориентиры детства» — это крупнейший в мире форум для воспитателей. Организаторы форума, в котором примут участие несколько тысяч педагогов, обещают уникальный формат мероприятия. В этом году, помимо представителей сферы образования, в нем примут участие представители бизнес-структур и тренеры по личностной мотивации. По словам президента Ассоциации развития качества дошкольного образования Эльфии Дорофеевой, цель форма — помочь педагогам преобразовать себя.

Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства» пройдет 20 августа в Москве на площадке «Крокус Сити Холл».