Призер Олимпиады Лобышева пропустит сезон

Двукратный призер Олимпийских игр российская конькобежка Екатерина Лобышева в ближайшем сезоне не вернется на лед. Она брала перерыв в карьере в связи с рождением ребенка, затем вернулась в спорт, но в олимпийском сезоне отказалась от квалификации на Игры-2018.

— В этом сезоне на лед не вернусь. Буду заниматься своей школой, есть еще планы, о которых пока рано говорить. Так что остальное можно будет обсудить позже, — цитирует «Р-Спорт» Лобышеву.

На счету Лобышевой две бронзы в командных гонках — на Олимпиадах-2006 и 2014.