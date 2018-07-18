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Призер Олимпиады Лобышева пропустит сезон
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Призер Олимпиады Лобышева пропустит сезон 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Двукратный призер Олимпийских игр российская конькобежка Екатерина Лобышева в ближайшем сезоне не вернется на лед. Она брала перерыв в карьере в связи с рождением ребенка, затем вернулась в спорт, но в олимпийском сезоне отказалась от квалификации на Игры-2018.
— В этом сезоне на лед не вернусь. Буду заниматься своей школой, есть еще планы, о которых пока рано говорить. Так что остальное можно будет обсудить позже, — цитирует «Р-Спорт» Лобышеву.
На счету Лобышевой две бронзы в командных гонках — на Олимпиадах-2006 и 2014.
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