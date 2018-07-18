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МИД прокомментировал сообщения о расследовании в отношении RT в Австралии
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МИД прокомментировал сообщения о расследовании в отношении RT в Австралии 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МИД РФ ОБ ИНФОРМАЦИИ О РАССЛЕДОВАНИИ В АВСТРАЛИИ В ОТНОШЕНИИ RT: МОСКВА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ В СЛУЧАЕ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ СМИ РФ
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