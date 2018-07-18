Reuters: в КНР заявили, что примут новые меры в ответ на введенные США тарифы на металлы

ТАСС , 18 июля. Министерство коммерции Китая в среду заявило, что оно будет вынуждено принять дополнительные меры в ответ на введенные США тарифы на импорт стали и алюминия, чтобы защитить интересы КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление китайского ведомства. Какие именно дополнительные меры Китай может принять, пока не сообщается. Мексики и Заявление министерства коммерции КНР последовало после того, как 16 июля США подали во Всемирную торговую организацию жалобу в связи с решениями ЕС , Китая, Канады Турции предпринять ответные меры после введения Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия из этих стран.