Reuters: в КНР заявили, что примут новые меры в ответ на введенные США тарифы на металлы 

ТАСС, 18 июля. Министерство коммерции Китая в среду заявило, что оно будет вынуждено принять дополнительные меры в ответ на введенные США тарифы на импорт стали и алюминия, чтобы защитить интересы КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление китайского ведомства.
Какие именно дополнительные меры Китай может принять, пока не сообщается.
Заявление министерства коммерции КНР последовало после того, как 16 июля США подали во Всемирную торговую организацию жалобу в связи с решениями ЕС, Китая, Канады, Мексики и Турции предпринять ответные меры после введения Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия из этих стран.