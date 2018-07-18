ФТС восстановила работу серверов после технического сбоя

МОСКВА , 18 июл —ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба восстановила работу серверного оборудования после технического сбоя, который повлиял на скорость совершения таможенных операций в ряде регионов страны, сообщает ФТС.

Во вторник, 17 июля в ряде информационных систем службы был зафиксирован технический сбой, вызванный отказом в работе серверного оборудования, напоминает ФТС.

"Сотрудники главного центра обработки данных ФТС России в настоящее время устранили возникшую нештатную ситуацию", — говорится в сообщении.

Однако служба предупреждает, что в среду возможны отдельные кратковременные задержки при взаимодействии с информационными системами единой автоматизированной системы таможенных органов. Служба обещает устранить все последствия нештатной ситуации.