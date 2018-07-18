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ФТС восстановила работу серверов после технического сбоя
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ФТС восстановила работу серверов после технического сбоя 

Прайм 39 минут назад
МОСКВА, 18 июл —ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба восстановила работу серверного оборудования после технического сбоя, который повлиял на скорость совершения таможенных операций в ряде регионов страны, сообщает ФТС.
Во вторник, 17 июля в ряде информационных систем службы был зафиксирован технический сбой, вызванный отказом в работе серверного оборудования, напоминает ФТС.
"Сотрудники главного центра обработки данных ФТС России в настоящее время устранили возникшую нештатную ситуацию", — говорится в сообщении.
Однако служба предупреждает, что в среду возможны отдельные кратковременные задержки при взаимодействии с информационными системами единой автоматизированной системы таможенных органов. Служба обещает устранить все последствия нештатной ситуации.
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