Севастополь снова будет с водой к сегодняшнему вечеру

Подача воды во всем городе полностью восстановится сегодня в 18.00 часам. Об этом сообщил и.о. главного инженера ГУПС «Водоканал» Александр Штоп.

«Чистая вода из водохранилища разбавила загрязненные речные потоки, снизив таким образом уровень мутности. Теперь ее можно пропускать через водопроводные очистные сооружения. В настоящий момент проводятся работы по наполнению соответствующих резервуаров, после чего вода будет подана в город. Восстановить полноценное обеспечение Севастополя водой планируем к 18 вечера», — заверил Александр Штоп.

Напомним, что вчера из-за шестикратного превышения уровня мутности реки Черная было принято решение временно приостановить работу водопроводных очистных сооружений и понизить давление в сети водоснабжения. Как сообщили в «Водоканале», высокий уровень мутности воды не позволял пропускать ее через очистные сооружения. Загрязнение воды произошло из-за попадания селевых потоков в русло реки в связи с обильными осадками.

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